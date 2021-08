Cúcuta también le da la espalda al área metropolitana de Bucaramanga y no recibe sus basuras

En una rueda de prensa, el director de la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental, Corponor, confirmó que los rellenos sanitarios de Ocaña y Cúcuta no tienen la capacidad de recibir las basuras del área metropolitana de Bucaramanga y 12 municipios más.

“Nos pondríamos en riesgo autorizando operaciones adicionales, son 900 toneladas diarias que se disponen provenientes de Cúcuta y 19 municipios más de Norte de Santander, es importante que se contemple la pertinencia de evitar cualquier contingencia”, dijo Gregorio Angarita, director de Corponor.

Y agregó: “miren a otro lado, a Cúcuta no llegarán las basuras de Bucaramanga, este no es un tema nuevo y no podemos asumir la responsabilidad de las autoridades civiles, administrativas y operativas de Santander. Aquí, pensamos en el derecho colectivo a un ambiente sano”.

Miren a otro lado, a #Cúcuta NO llegarán las basuras de #Bucaramanga, este no es un tema nuevo y no podemos asumir la responsabilidad de las autoridades civiles, administrativas y operativas de #Santander. Aquí, pensamos en el derecho colectivo a un ambiente sano. pic.twitter.com/6Pmra8DYfj — Gregorio Angarita (@goyoangarital) August 12, 2021

Tras esta decisión de Corponor, se le cierran las puertas a las autoridades de Santander para encontrar un relleno sanitario en remplazo de El Carrasco.