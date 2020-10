De algo me tengo que morir: mujer que se subió a un bus de Metrolínea sin tapabocas

En un video que circula en redes sociales quedó grabado el momento en el que una mujer se niega a ponerse el tapabocas en un bus de Metrolínea cuando circulaba por Bucaramanga.

Esto generó una discusión entre la mujer y su acompañante que no usaban tapabocas con varios pasajeros que les reclamaron por la falta de medidas de bioseguridad por el COVID-19.

“No tenga miedo mami, de algo nos tenemos que morir (...) no sea sapa”, dice la mujer mientras su acompañante trata de convencer al conductor de iniciar el recorrido del bus.

Los pasajeros de inmediato le exigieron que utilizara el tapabocas, a lo cual la mujer respondió que no.

Por este hecho, la gerente de Metrolínea reiteró que las personas que suban a los buses deben usar tapabocas y abstenerse de hablar o usar el celular en los desplazamientos.

“Reiteramos a los usuarios de Metrolínea no hablar al interior de los buses, no enviar mensajes de audio y no usar su celular al interior de los buses porque esto puede provocar aumento del COVID-19”, explicó Emilsen Jaimes, gerente de Metrolínea.

