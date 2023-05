Defensoría del pueblo del Magdalena Medio ofrece canal humanitario para que ELN entregue a jóvenes

El Defensor del Pueblo del Magdalena Medio, Didier Rodríguez, reiteró su disposición para crear un canal humanitario que permita el retorno a casa de los cinco jóvenes retenidos desde el pasado 13 de mayo por la guerrilla del ELN entre los municipios de Yondó, Antioquia, y Barrancabermeja.

“Desde la Defensoría queremos comunicar que estamos en disposición de crear los canales humanitarios para el retorno de los cinco jóvenes que se encuentran desaparecidos desde el fin de semana. De la mano de organizaciones de derechos humanos e iglesia estamos en la disposición de que a través de canales humanitarios regresen a su hogar”, señaló Didier Rodríguez, Defensor del Pueblo del Magdalena Medio.

Desde Barrancabermeja, Ana Cecilia Martínez García, Marta Cecilia Gamboa Mejía, Marelvis Caldera y María Trinidad Bernal Aparicio, hicieron un llamado al grupo armado ilegal clamando por la liberación de sus hijos.

“Por favor, señores, en el nombre de estas madres y con el dolor que hoy nos une en nuestros corazones por lo que está sucediendo con nuestros hijos, en el nombre de un Dios vivo y poderoso que hay en el cielo que ustedes también creen en él, por favor les suplicamos devuélvanme a nuestros hijos por favor, se los ruego, en el nombre de estas madres”, expresó Marta Cecilia Gamboa.

Las familias, además, están recibiendo atención psicológica y acompañamiento por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja.