Delincuentes que se hicieron pasar por el ELN amordazaron y robaron a una familia en Santander

Una familia que se desplazaba desde el municipio de San Alberto, Cesar, hacia Bucaramanga, fue retenida por un grupo de encapuchados en el municipio de El Playón, quienes los llevaron a una zona boscosa para hurtarles una camioneta de alta gama, dinero, celulares y joyas. Según contó la familia, fueron momentos de terror los que vivieron por cuenta de los delincuentes.

“Cuando íbamos por el camino se espichó una llanta y un hombre que estaba viajando por el mismo sector se bajó a ayudarnos, luego recibió una llamada y al colgar se identificó como miembro del ELN y dijo que estábamos retenidos, y cuando el mi esposo le dijo que no le robaran la camioneta el hombre le dijo que solo iban a pasar un cargamento por órdenes del patrón y le dijo que dejara de alegar o le metía un tiro”, dijo Natalia Gómez, mujer que fue retenida junto a su hijo de 5 años y su esposo.

Así las cosas, las autoridades de Santander buscan a un grupo de personas que haciéndose pasar por miembros del ELN robaron una camioneta de alta gama a una familia, ya que según las autoridades todo indica que se trata de delincuencia común.

“Hasta el momento no hemos recibido denuncias sobre ningún tipo de secuestros, sin embargo, de acuerdo al modos operandi que hemos evidenciado y es muy posible que se haya tratado de un hurto lo que les pasó a estas personas, por eso invitamos a la ciudadanía y a estas personas en particular a comunicarse de forma particular con la Línea 147 del Gaula militar de Santander y con su denuncia podremos investigar a fondo lo que ocurrió, con un trabajo de inteligencia”, dijo el general Oscar Eduardo Vera, comandante Quinta Brigada del Ejército.

“A nosotros nos amarraron, yo les decía que para donde se habían llevado la camioneta, que no nos hicieran daño, y me decían que tranquila que ahorita en 40 minutos llega la camioneta, pero no, se la robaron, el tipo salió y mi esposo se soltó y pidió ayuda en la carretera y ahí fue que alguien nos ayudó, ellos nos quietaron los celulares y nos devolvieron las sim card”, agregó la Natalia Gómez.

