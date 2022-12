Denuncian demoras en trámites para citas especializadas en Coomeva

Los cientos de afiliados de la EPS Coomeva que a diario llegan a las instalaciones ubicadas en la calle 56 de Bucaramanga, Santander, denuncian que hay constantes demoras para tramitar citas especializadas, incapacidades y autorizaciones para medicamentos.

De acuerdo con lo manifestado por los usuarios, en ocasiones se demoran tres horas en una fila por una autorización y no logran completar la diligencia.

Publicidad

Le puede interesar Denuncian que la EPS Coomeva dejó sin quimioterapia a 14 niños con cáncer

Los pacientes aseguran que están cansados de esperar hasta tres meses por el desembolso de una incapacidad.

“Desde hace tres meses estoy viniendo acá para que me paguen una incapacidad, dejo mi número de teléfono, mi correo, me dicen que me van a llamar y nada, me toca regresar”, manifestó una de las afectadas.

Para los afiliados la situación es crítica y piden a Coomeva que les brinde una solución definitiva, pues hasta el momento “solo los han hecho hacer filas largas y tramitar las solicitudes a través de una aplicación que no funciona”.

Publicidad

BLU Radio intentó comunicarse con las directivas de la EPS cuestionada, pero no han respondido a las denuncias.