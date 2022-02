Denuncian presunto acoso sexual de candidato al Congreso contra mujeres en Santander

Luego de estallar un escándalo en Santander por presuntos casos de abuso sexual que habría cometido contra al menos seis mujeres el candidato a la Cámara de Representantes David Guerrero, el partido Alianza Verde se pronunció apoyando a las víctimas y exigió explicaciones al reconocido líder ambiental.

"Como mujer y como candidata he defendido el papel de la mujer en la vida pública, al igual que he conminado al Estado y todas las demás autoridades en una verdadera protección de todas nosotras con una justicia efectiva que no sea otra victimaria más en ningún caso. Invito a quienes acusaron por las redes sociales al candidato a que hagan la respectiva denuncia formal ante las autoridades", afirmó la fundadora del Alianza Verde y cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Santander, Luz Danna Leal.

Publicidad

Manifestó la dirigente social que "he solicitado al comité de ética y al comité de mujeres del partido Alianza Verde, adelanten las investigaciones necesarias y que se actúe con total rigor".

Publicidad

Publicaciones en redes sociales dan cuenta de relatos de mujeres que denuncian haber sido víctimas de David Gurrero, reconocido activista ambiental y defensor de los árboles de Bucaramanga.

El diputado de Santander por el partido Verde, Ferley Sierra, también solicitó explicaciones al candidato por las denuncias en su contra.

Publicidad

Porque tengo esposa, hermanas y mamá, y porque no acepto que ninguna mujer sufra ningún tipo de acoso sexual, exijo se esclarezcan las graves acusaciones contra candidato @GuerreroArbol por @PartidoVerdeCoL.

ACLARANDO eso sí, que yo NO estoy apoyando NINGUNA candidatura a Cámara. — Profe Ferley 🌻54-SENADO (@ProfeFerley) February 11, 2022

"Elevamos nuestra solidaridad hacia las presuntas víctimas de estos hechos bochornosos. Frente a estos hechos ocurridos estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación realizando labores investigativas donde se requiere un querellante legitimo que denuncie formalmente frente a estos hechos", afirmó a BLU Radio, Andrea Blanco, secretaria de la Mujer y Equidad de Genero de la Gobernación de Santander.

Publicidad

A través de las redes sociales el candidato al congreso, David Guerrero, señaló en un comunicado que invita "a las personas que crean que en algún momento se hayan visto afectadas por mis palabras o mi actuar, a que en su justo derecho inicien o radiquen las correspondientes denuncias y así poder responderlas como lo determina la ley".

La directora de la campaña política de David Guerrero en Barrancabermeja y el Magdalena Medio, María Isabel Rey, habría renunciado tras conocer las denuncias contra el candidato del partido Verde.

Publicidad

BLU Radio buscó a David Guerrero para que entregará sus explicaciones en una entrevista pero no respondió los mensajes dejados en su número celular.