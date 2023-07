Denuncian presunto caso de acoso sexual de un profesor contra una estudiante de once en Bucaramanga

Con una marcha de protesta que congregó a más de 200 estudiantes de un colegio de Bucaramanga, los jóvenes denunciaron en la 'calle de los Estudiantes', del sector de Real de Minas, que un profesor estaría acosando sexualmente a una joven de once grado a la que le estaba pidiendo fotos íntimas a cambio de no dañarle las notas en una materia de cálculo matemático.

“Estamos marchando a raíz de que un profesor se aprovechó de su poder solo por ser profesor e intentó abusar de una estudiante. Hoy queremos que nos escuchen por eso estamos marchando y queremos contar con el apoyo de todas las personas porque nos parece una injusticia que solo por el hecho de ser profesor”, explicó una de las estudiantes que prefirió omitir su nombre por seguridad y, de igual forma, pidió omitir el nombre de la institución por posible bullying en redes sociales.

Según las compañeras de la estudiante afectada, los hechos venían sucediendo desde hacía varios meses atrás cuando el profesor acosaba a la jovencita a la que amenazaba diciéndole que, si no le enviaba fotos explicitas, la hacía perder el año.

“No nos quedaremos calladas, queremos que nos escuchen porque no queremos que siga pasando esto, no es la primera vez que esto pasa ya que se trata de un profesor que sabemos también fue denunciado por posibles abusos en otras instituciones educativas de Bucaramanga, y no solo de bachillerato, sino de instituciones de educación superior donde ocurrieron hechos muy parecidos, además sabemos que ha falsificado algunos documentos de su hoja de vida para poder trabajar”, afirmó la joven estudiante.

Los hechos, que son materia de investigación por parte del colegio, ya fueron denunciados ante la Fiscalía que, hasta el momento, no ha pronunciado oficialmente sobre el caso que sigue siendo materia de investigación ante la marcha que realizaron los estudiantes.