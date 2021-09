Denuncian que funcionarios de la Gob. de Santander, al parecer borrachos, causaron grave accidente

En la noche de este sábado de Amor y Amistad resultaron heridos tres funcionarios de la Gobernación de Santander y la Unidad de Gestión del Riesgo, luego de un fuerte choque contra una vivienda ubicada en la vereda Palmira del municipio de Curití, sobre la vía nacional.

El accidente causó pánico entre la familia Aparicio, que se disponía a dormir tras una larga jornada de trabajo en su tienda, que quedó completamente destruida tras el fuerte choque que ocurrió hacia las 10:00 p.m.

Sin embargo, lo que llamó la atención para los dueños de la casa y la comunidad de la vereda, es que encontraron licor dentro de la camioneta y los funcionarios, según cuentan, iban borrachos.

“Yo apenas cerraba la puerta y escuché ese estruendo, Virgen Santísima me dio mucho miedo (…) Iban súper tomados, muy borrachos, acá les tomamos fotos, llevaban cerveza Corona, las latas quedaron donde fue el accidente, por acá no ha venido nadie ha preguntar qué pasó, quién nos responde”, contó Yaneth Aparicio en diálogo con BLU Radio.

La familia afectada, principal testigo del accidente, cuentan que los funcionarios, los dos que presentaron laceraciones, tan pronto pasó el accidente trataron de recoger el licor, al parecer, para no dejar evidencia, pero dejaron varias latas.

Publicidad

“En sus camisas tenían el logo de la Gobernación y Siempre Santander, también decía UNGRD, yo les dije a la Policía que lo primero que tenían que hacerle era tomarle la prueba, el intendente (de la Policía) no me ha llamado, no sé si la tomaron, pero nosotros tenemos la foto, él señor tomaba Gatorade y coma y coma plátano dulce, pero por más que sea el tufo era terrible”, agregó la afectada por el accidente.

La familia afectada sostuvo que están esperando una respuesta de la Gobernación para que les responda por los daños causados, sin embargo, hasta ahora, según dicen, nadie los ha contactado.

La Policía de Santander contó que el resultado de la prueba al conductor, según un médico de San Gil, fue negativa.

"Al conductor le hicieron la prueba de embriaguez por parte de un médico que dio el dictamen que no presentaba grado de embriaguez", comentó el mayor Fabio Sierra, jefe de la seccional de Tránsito y transporte de la Policía de Santander.

Publicidad

Prueba de alcoholemia Gobernación Santander

Así quedó la camioneta tras el fuerte accidente: