Denuncian que Medimás suspendió el servicio de enfermero domiciliario en Bucaramanga

Los familiares de 50 pacientes en Bucaramanga manifestaron indignación, luego de que estos se quedaran sin su servicio de enfermero domiciliario suministrado por la EPS Medimás.



Lo insólito, según denuncian estas personas, es que la EPS no les avisó con anticipación y los pacientes con enfermedades graves dependen de ese beneficio para moverse, comer y recibir terapias.



“No puedo con Medimás, estoy indignada, nos quitaron el servicio de enfermería de mi niño, es un niño que necesita a la enfermera domiciliaria porque está postrado en la cama”, dijo Esperanza Macareo, madre de un paciente que se vio afectado con la medida.

Macareo pidió con urgencia a Medimás que reestablezca el servicio. “Por favor, es una necesidad, soy una persona de escasos recursos, solo gano el mínimo y mi hijo necesita ese beneficio”, añadió.



Una de las enfermeras de la EPS, quien pidió que no se revelara su identidad, aseguró que se trata de una medida arbitraria. “Dejar una persona a la deriva, no les importa si al paciente les pasa algo, lo que les importa es ahorrar lo de la enfermería”, denunció.



A través de un comunicado, Medimás explicó que no hay criterios clínicos para mantener este servicio y que el costo para los 83 pacientes que reciben esta atención en Santander, de los cuales 50 son de Bucaramanga, asciente a 245 millones de pesos mensuales.

