Dir. Agencia Nacional de Minería dice que encontró cosas en títulos mineros que lo dejan “aterrado”

En medio de un diálogo con campesinos del sector La Lizama, en Barrancabermeja, Santander, el director de la Agencia Nacional de Minería , Álvaro Pardo, dijo que ha encontrado “cosas” en varios títulos mineros que lo dejan “aterrado”.

El pronunciamiento lo hizo en medio de un discurso con los habitantes de La Lizama, quienes llevan más de una semana protestando contra la licencia minera otorgada a la concesión Colcco para extraer carbón en ese sector del Magdalena Medio santandereano.

Publicidad

“El título viene desde 2006, yo llevo tres meses y medio en la Agencia Nacional de Minería y he encontrado cosas que ustedes quedarían verdaderamente aterrados por la forma en la que se entregaron esos títulos, no pagan, nadie les caduca y venimos a cambiar el curso de esa situación. El problema es que lo dejan a uno amarrado”, indicó el funcionario.

Pese a la insistencia de la comunidad de La Lizama para que el Gobierno decline la licencia minera, el director de la Agencia Nacional de Minería no les dio muchas esperanzas.

“Desde lo minero no hay, desafortunadamente, mucho que hacer porque nos dejaron amarrados. Si yo mañana quisiera, por ejemplo, caducar ese contrato y título minero, al día siguiente me llegarían investigaciones disciplinarias, Procuraduría, etc., entonces como funcionario debo obrar como corresponde y con el debido proceso”, agregó.

Publicidad

Este es el video completo del pronunciamiento del director: