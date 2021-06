Docentes en Santander proponen mantener la virtualidad hasta agosto por riesgo al COVID-19

Aunque la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, confirmó el regreso a clases presenciales, bajo la modalidad de alternancia, el próximo 6 de julio, el Sindicato de Educadores de Santander se opone a la decisión.

Mauricio Martínez, uno de los representantes del sindicato, dice que el regreso depende de que el municipio complete en su totalidad el esquema de vacunación de los docentes, pues la mayoría cuenta con una sola dosis.

“Es mentira que el personal esté vacunado, muchos tienen solo una dosis y esto no es garantía, si no lo es con las dos dosis menos con una. No vamos a entrar a la presencialidad porque educarse no puede costarnos la vida”, expresó el líder educativo.

Los docentes también exponen otras condiciones para entrar en presencialidad y piden que el retorno sea al menos en el mes de agosto.

“Una vacunación que permita la inmunidad de rebaño para mirar cómo se comporta la comunidad educativa; que la Secretaría de Educación se responsabilice de las demandas penales y disciplinarias en caso de que se presenten por contagios; y que nos afilien a ARL que llevamos 2 años y medio sin asegurarnos”, manifestó Martínez.

En Santander, aún sin entrar a clases presenciales, han fallecido 98 docentes a causa del COVID-19.