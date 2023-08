Dos personas han muerto en accidentes de tránsito de motocicletas en vías de Santander

Este fin de semana dos personas han muerto en las vías de Santander en dos accidentes de tránsito de motocicletas, por ese motivo las autoridades hicieron varios llamados a tener precaución sobre todo este lunes festivo.

Así las cosas, en las vías de Santander dos personas han perdido la vida en dos hechos diferentes, el primero de ellos en el sector de Los Polvillos en la entrada al municipio de Puerto Wilches donde un hombre de 20 años, identificado como Wiljer Vásquez, quien laboraba para una empresa de transporte público, murió por un fuerte golpe al chocar con otro motociclista al intentar esquivar un hueco, mientras que el otro conductor implicado en los hechos se encuentra estable.

El segundo hecho que dejó a un conductor sin vida ocurrió en el sur de Bucaramanga, justo en el barrio Cristal Bajo, cuando un hombre de 28 años, identificado Brayan González, transitaba por el sur en una moto y chocó de frente contra otra motocicleta, hecho en el que sufrió una fuerte contusión, razón por la que fue llevado a un centro médico de la capital de Santander donde finalmente falleció.

Por este tipo de hechos y teniendo en cuenta la operación retorno de este lunes festivo el mayor Emanuel Bolívar, comandante de la Policía de carreteras de la región, hizo varias recomendaciones a los viajeros.

“Antes de poner en marcha el vehículo o la motocicleta hay que verificar el estado técnico mecánico del mismo, los líquidos, los fluidos, las llantas, otra recomendación es no exceder los límites de velocidad y transitar con precaución en las zonas húmedas y no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y no hacer adelantamientos en sitios prohibidos como son las doble líneas y en curvas”, aseguró Bolívar.

En la operación retorno de este lunes festivo en Santander se tienen dispuestas 10 zonas de verificación por parte de la Policía Nacional, mientras que la Policía Metropolitana tiene dispuestos 4 zonas de control donde se hacen exámenes de alcoholemia para conductores en los principales ejes viales, por el momento las vías fluyen con normalidad en Santander.

