Duro ‘agarrón’ entre Marcelo y periodista tras partido de Real Madrid por Champions

Luego del triunfo del Real Madrid sobre el Viktoria Plzen 2-0, el lateral izquierdo Marcelo no se fue de la zona mixta sin dejarle un incómodo mensaje a los periodistas que, según él, han hablado mal de su equipo por los malos resultados.

El brasileño insinuó que por “envidia” los medios estaban atacando al conjunto merengue.



“No sé, yo qué sé, por envidia, porque no saben jugar al fútbol”, aseguró.

A esta reacción, el periodista Fernando Burgos de la cadena radial Onda Cero le respondió: “Yo sí sé jugar al fútbol, no soy tan bueno como tú, pero sí sé, si te gusta bien y si no pues responde, yo he estudiado periodismo (…)”.



El reportero le exigió respeto al jugador y le pidió que le respondiera la pregunta que le había hecho.



Marcelo les dijo a los periodistas, en medio de su declaración, que "es duro cuando no ganas, pero de crisis habláis vosotros que intentáis hacer daño a este vestuario, todos los periodistas intentáis hacer daño, igual es envidia porque no sabéis jugar al fútbol".



Esta no sería la única reacción negativa de los miembros del Real Madrid en contra de la prensa, el director técnico Julen Lopetegui, también, le respondió de manera cortante a un reportero que le manifestó que lo veía “tocado” a pesar del triunfo.



“¿Tocado yo? ¿Has estudiado psicología? ¿Que no sonrío? Soy de poco reír, a ver si eso te va a sorprender (…) Estoy bien, no te preocupes”, respondió.