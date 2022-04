El 90% de los puestos públicos, si gano, serán por meritocracia y no por roscas: Rodolfo Hernández

Durante un conversatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) Rodolfo Hernández propuso que, si gana la Presidencia de Colombia, habrá un revolcón en el manejo de la nómina del Estado.

“Si gano qué hago, yo no voy a decir tampoco que la gente del entorno que ha trabajado conmigo y que ha luchado no tenga una representación y si es capaz con el perfil del cargo, pero el 90% abrimos convocatorias públicas auditadas por universidades públicas y privadas para que sean interventoras de esa selección y no sean caprichos de politiqueros, roscas y nidos de burocracia que a lo único que van es a ver que se roban”, dijo el candidato presidencial.

En el conversatorio también se fue contra el actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, a quien, entre otras cosas, Rodolfo Hernández le ayudó en la campaña por la Alcaldía.

“Están mandándome cocos a mi a ver si caigo otra vez para que el siga en el juego perverso que hizo y que fue traicionar a los electores, se encerró el primer día de la concesión, otra vez metió a los ladrones que yo había sacado”, agregó.