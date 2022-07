¡El colmo! A Sabana de Torres enviaron maquinaria varada que no sirve para controlar inundaciones

Sigue la emergencia en el municipio de Sabana de Torres, en el Magdalena Medio, por el desbordamiento del río Lebrija que ha inundado más de 600 hectáreas de cultivos.

Lo insólito, es que la Unidad de Gestión del Riesgo envió maquinaria amarilla para arreglar el jarillón y esta llegó en mal estado.

La maquinaria, que fue enviada a través de la empresa IG Arquitectos, llegó varada. A los campesinos les hicieron la promesa de enviarles otra maquinaria y, según la denuncia, no llegó.

“Las maquinas llegaron en muy mal estado y nosotros hicimos el reclamo y a ellos no les gustó”, denunció el propio alcalde de Sabana de Torres, Ariel Ávila.

La comunidad, muy molesta por la situación, también reprochó la presunta negligencia de la Unidad de Gestión del Riesgo.

“La inundación ha acabado con todo, no hemos visto la maquinaria, llegó una maquinaria que no servía y la devolvieron, que iban a traer otra y a esta hora no ha llegado nada y estamos llevando del bulto”, dijo un campesino de la zona.

La Unidad de Gestión del Riesgo respondió a la denuncia.

“Desde la Unidad se está haciendo la evaluación respectiva para realizar posible nueva activación de la maquinaria amarilla para el municipio de Sabana de Torres y frente a cualquier decisión al respecto se le comunicará al ente territorial”, indicó Gestión del Riesgo en una carta.

Sin embargo, el alcalde pidió que la emergencia necesita atención inmediata por parte de las entidades de socorro para mitigar el impacto económico y social de los campesinos.

“Hoy estamos en cero, tenemos la misma problemática y antes peor porque el río ha seguido creciendo, inundando, miramos a ver a qué santo nos pegamos para que se arregle esta situación”, dijo el mandatario.