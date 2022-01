En dos días en Santander murieron 52 personas a causa del COVID-19

Los fallecimientos por coronavirus en Santander van en aumento. Las cifras más alarmantes fueron las de los días 26 y 27 de enero cuando el registro de muertes fue de 52 personas que perdieron la batalla contra el virus, lo que corresponde al 35% de las muertes registradas en el mes que asciende a 192 fallecimientos.

“La mayoría de las personas que han muerto por COVID-19 son no vacunadas, por eso lo principal es la vacunación, mantener las medidas de bioseguridad en todo momento dado que las personas más vulnerables son las no vacunadas y adultos mayores que no han completado el esquema de vacunación”, indicó Carlos Ibarra, subgerente médico del Hospital Universitario de Santander.

Según el médico Ibarra, en el HUS la ocupación de camas UCI es del 98%, lo que preocupa porque se quedaron sin capacidad para atender a más pacientes que requieren atención en unidad de cuidado intensivo.

“La ocupación es del 98% por COVID en el hospital y de las 67 camas disponibles 16 están ocupadas por pacientes COVID”, explicó el médico.

En el área metropolitana de Bucaramanga la ocupación de camas UCI está a punto de llegar al 80%.