En Encino, Santander, 400 familias están incomunicadas por varios derrumbes tras fuertes lluvias

Seis días completan los habitantes de las veredas Avendaño, Canadá, Patios Altos y Patios Bajos del municipio de Encino, Santander , sin poder sacar los productos de las cosechas debido a varios derrumbes que impiden el paso de los camiones.

Desde el fin de semana, la alcaldía dispuso de maquinaria para retirar toneladas de lodo y piedras que cayeron sobre las vías, sin embargo, el trabajo se ha dificultado por la magnitud de la emergencia.

“Estamos trabajando con una pajarita porque no tenemos acceso a más maquinaria por lo que no tenemos vías, estamos tratando de solucionar los pasos más críticos para habilitar un paso provisional, pero le pedimos a los transportadores que se abstengan de transitar por la vereda Avendaño porque aún no se puede pasar”, expresó Fredy Iván Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Avendaño, quien trabaja además para lograr la recuperación de la vía.

El alcalde de Encino, José Gabriel Giratá Pico, indicó que desde que se presentó la emergencia se están interviniendo las vías, pero que requieren de ayuda de la Gobernación de Santander para superarla en su totalidad.

“Estamos con intervención de maquinaria amarilla para poder reestablecer la vía que comunica a Encino con Boyacá y otros municipios de Santander, esperamos que en los próximos días estén habilitados los pasos, pero le hacemos un llamado al gobernador Mauricio Aguilar, al comité de gestión del riesgo departamental y a la unidad nacional para habilitar lo más pronto posible”, señaló el alcalde.

Las lluvias en este municipio también han ocasionado daños en dos acueductos veredales y tres escuelas.

Debido a la temporada invernal, en Santander, siete municipios han declarado la calamidad pública para atender emergencias viales.

#Video Más de 400 familias en zona rural de Encino, Santander, están incomunicadas desde hace seis días por 30 derrumbes tras fuertes aguaceros. Piden ayuda a la Gobernación de Santander para sacar los productos agrícolas #VocesySonidos pic.twitter.com/bJ5X8OsOnD — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) March 3, 2022

