Es un milagro, sentí mucho temor: habló ciclista arrollado por carro de alta gama en Santander

En video quedó registrado un impresionante accidente causado, al parecer, por un carro marca Porsche que arrolló a un ciclista quien se movilizaba por la vía entre Puente Nacional y Barbosa, Santander.

El ciclista es el señor Jaime Lizcano Castro, tiene 46 años y en primicia para Noticias Caracol y Blu Radio dice que se salvó de milagro porque “el golpe fue muy duro”.

“Yo salgo a rodar todos los domingos con mi grupo de amigos de Barbosa, me adelanté un poco de ellos, iba con mi esposa e hija quienes me escoltaban en el carro y ocurrió el accidente (…) La mano de mi Dios fue el que me protegió porque si no estaría muerto”, dijo.

#Video Momento exacto en el que este ciclista es arrollado por un vehículo de alta gama que intentaba adelantar a otro en la vía Puente Nacional - San Gil #EnDesarrollo https://t.co/F5aahpXw5N pic.twitter.com/VzlLwVQkYh — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) October 18, 2020

Y agregó: “Sentí temor, no sé dónde quedé, salí a volar y no sabía cómo iba a terminar”.

El ciclista aficionado también pidió a todos los conductores que sean pacientes y prudentes en las vías.

“Llamar la atención a todos los conductores que tengamos un minuto de paciencia, que si vemos un ciclista le respetemos la vía, hagamos cuenta que es un hijo o hermano que es el que va montando cicla, tengamos paciencia y prudencia, es difícil andar en estas carreteras angostas y en mal estado”, indicó.

Por ahora el conductor del carro deberá responder hasta la Fiscalía por el accidente que estuvo a punto de ser una tragedia.