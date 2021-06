“Estamos con el presidente menos preparado para enfrentar el paro y el COVID”: exministro Cristo

En Bucaramanga el exsenador y exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, arremetió contra el presidente Iván Duque, mientras se refería a la crisis que afronta el país por cuenta de la pandemia y las manifestaciones por el paro nacional.

“Estamos en medio de lo que podría llamarse una tormenta perfecta, padeciendo con los picos más altos por la pandemia, Bucaramanga dramático, asistimos en el último mes a las movilizaciones sociales que no veíamos en décadas (…) estas dos situaciones con el gobierno más incompetente y con el presidente menos preparado para enfrentar unas crisis de esas dimensiones.”, señaló Cristo.

La crítica de Cristo fue hecha en medio de una rueda de prensa en la que los integrantes de la coalición de La Esperanza, conformada también por dl exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo y el excongresista Juan Manuel Galán, daban a conocer sus ideas políticas con las que piensan llegar a la presidencia del 2022.

“Cada fuerza representada acá está aportando su visión y esas visiones van a competir, la unidad no es uniformidad y nosotros demostramos que a pesar de que pensamos distinto somos capaces de estar juntos y capaces de lo agredirnos y no insultarnos y no descalificarnos con odio, vamos a competir con propuestas”, expresó el excongresista Juan Manuel Galán.

BLU Radio. Coalición de La Esperanza / Foto: BLU Radio

El senador Jorge Enrique Robledo, se refirió al cambio que requiere el país en materia económica.

“Los TLC por ejemplo, se deben replantear, tenemos que apoyar la industria en Colombia porque está lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros”, dijo Robledo.

Al igual que se pronunció sobre el reconocimiento de los secuestros, como un delito atroz, por parte de exjefes de las Farc.

“Creo que el hecho de que se reúnan y la verdad avance así no sea del 100% y yo lo que escucho es que ha habido reconocimiento de que el secuestro es un crimen atroz, un delito repugnante, eso ya es un avance”, indicó Robledo.

En Bucaramanga y Santander los cuatro precandidatos a la Presidencia de la República 2022 se han reunido con grupos de jóvenes, sectores sociales, empresarios y seguidores en Santander.