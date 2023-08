“Estamos destrozados”: familia de militar santandereano asesinado en el Chocó

La familia del sargento segundo del Ejército Carlos Felipe Jerez Villabona, de 36 años, que fue asesinado por el Clan del Golfo en un atentado perpetrado en el Chocó manifestó que están consternados por lo que ocurrió, más aún cuando al sargento santandereano le faltaban 4 años para salir pensionado.

“Estamos muy afectados por lo que pasó, la mamá está destrozada, los hermanitos están destrozados, destrozados, él logró ascender hasta sargento segundo, él estuvo en Tolemaida, también estuvo en el Tolima, luego lo pasaron los últimos dos años en el Cantón Norte de Bogotá y de allá le informaron que debía insertarse en el Chocó, entonces él trajo a su esposa y a su hijo de 4 años y los dejó en Girón, ahí está la familia radicada y se trasladó allá solo”, dijo Mery Teresa Jerez, tía de la víctima.

El sargento Carlos Felipe Jerez Villabona, asesinado por el Clan del Golfo en el departamento del Chocó, era oriundo del municipio de San Andrés, Santander. En próximas horas sus familiares definirán donde se realizarán sus exequias #MañanasBlu pic.twitter.com/G8rU0RX4SS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 17, 2023

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, manifestó a través de su cuenta de Twitter que “es lamentable que más héroes de la patria santandereanos sigan perdiendo la vida cumpliendo sus deberes contra grupos armados al margen de la ley"

A su vez, resaltó que el sargento segundo Carlos Felipe Jerez era oriundo de San Andrés, y preguntó "¿dónde está la paz total?", antes de expresar su solidaridad con la familia del uniformados, esperando que "Dios tenga en su Santa Gloria a este valiente hombre”.

Publicidad

De igual forma la tía del soldado, Mery Teresa Jerez, le envió un mensaje al Gobierno cuestionando la seguridad del país y los altos niveles de violencia y los ataques de bandas criminales contra los uniformados: “Hasta cuándo, hasta cuándo vamos vivir estas cosas, y nosotros no tenemos palabras y no alcanzamos a entender la magnitud de esta situación, hasta cuándo y hasta dónde vamos a llegar, cuán va haber un pare, pero estamos sin palabras, estamos que no lo creemos”, manifestó.

La familia del soldado confirmó que el cuerpo será trasladado a Santander y que el entierro del uniformado se realizará en Bucaramanga, aunque su familia está radicada en el municipio de Girón.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: