Familia de pensionado secuestrado hace tres meses en Santander pide ayuda para encontrarlo

Tres meses completa secuestrado Víctor Julio Rodríguez Parra, un pensionado del municipio de Matanza, a quien se llevaron de su finca en el corregimiento Santa Cruz de la Colina.

Su familia, desde ese municipio ubicado en inmediaciones del páramo de Santurbán, hizo un llamado a las autoridades para poder encontrarlo.

Vilma Ochoa, esposa de Víctor, dice que ellos no tienen dinero como de pronto creen quienes se los llevaron.

“En mi vida jamás pensamos vivir un secuestro, nosotros no tenemos plata, uno escucha que a la gente de dinero la secuestran para pedirles, pero nosotros qué dinero. Le pedimos a mi Dios que nos ilumine, que toque los corazones de esos hombres, no sé quienes sean, pero ellos están equivocados, ellos se equivocaron, nosotros no somos gente adinerada”, indicó Ochoa.

Según cuenta su esposa, tres hombres llegaron en horas de la noche hasta su finca y se lo llevaron y hasta el momento no han sabido nada de él.

“Toda la vida trabajó como empleado de un almacén de materiales eléctricos y luego como transporte escolar repartiendo niños y obtuvo la pensión con un mínimo, los ahorritos se iban metiendo y metiendo para descansar, luego vino la pandemia y nosotros dijimos eso es una bendición de Dios estar aquí y mire que desenlace tan terrible”, contó Vilma.

Hace tres meses, cuando ocurrió el secuestro, el vehículo de Víctor fue hallado abandonado en zona rural de Matanza.