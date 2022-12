Familia recupera finca que había sido tomada por paramilitares en Sabana de Torres

Por un fallo judicial, una familia en Sabana de Torres, Santander, recuperó su finca, luego de 20 años de haber sido expulsada y desplazada por paramilitares al mando de alias ‘Camilo Morantes'.



“Gracias a la Unidad de Restitución de Tierras, ya casi estamos en la cúspide, vamos para adelante. Muy pronto estaremos otra vez en el campo trabajando con toda la familia”, aseguró una de las integrantes de esta familia, víctima de las autodefensas.

Esta familia asegura que entre 1991 y 1993, la finca fue ocupada por guerrilleros de las Farc y el EPL, que continuamente les exigían a sus dueños la preparación de comida y el suministro de mercados para alimentar a toda la milicia.



“Por eso los paramilitares nos señalaron como auxiliadores de los grupos guerrilleros, lo cual no era cierto, estábamos era presionados”, manifestaron los herederos de la finca.



Las víctimas relatan que en 1994, Guillermo Cristancho, alías ‘Camilos Morantes’ comandante de las autodefensas, llegó a la zona y los amenazó, después uno de sus familiares fue secuestrado, asesinado y desaparecido por orden de este paramilitar.



“Lo único que me quedan son palabras de agradecimiento para los profesionales de la Unidad de Restitución de Tierras en Santander, que en todo momento me acompañaron, me guiaron y me orientaron para esclarecer la verdad de nuestra finca”, concluyó la dueña de la finca.