Familiares de bumanguesa asesinada en Perú piden ayuda para repatriar su cuerpo

Frente a la Gobernación de Santander familiares y amigos de Sandra Milena Parra, la bumanguesa de 32 años asesinada en Lima, Perú, realizaron un plantón para pedir ayuda a las autoridades locales y nacionales para repatriar su cuerpo.

Con carteles y la fotografía de Sandra, permanecieron durante la mañana en el parque García Rovira. Entre lágrimas, Sara Parra, madre de Sandra Milena, hizo el llamado.

“Me dan 10 días que se cumplen el domingo y si yo no la traigo y no cancelo la plata me la echan en una fosa común, pero yo quiero traerla, le pido a los amigos, al gobernador, al alcalde, hasta al presidente para poder traer a mi hija y darle cristiana sepultura”, expresó Sara.

Sandra Milena vivía en Lima, Perú, hace cuatro años y fue hallada sin vida en su apartamento. Por este hecho, las autoridades de ese país capturaron al presunto agresor, un hombre de 57 años quien la pretendía.

“La información que tenemos es que la golpeó, la asfixio hasta matarla”, señaló la madre de Sandra Milena.

