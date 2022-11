Franco Arizala y Martín González no van más en el Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga confirmó que Franco Arizala y el uruguayo Martín González no continuarán en el equipo para el segundo semestre de 2018.

Los dos jugadores llegaron al conjunto auriverde en junio de 2017 y luego de 11 meses en el equipo, sus números no fueron positivos. Arizala, goleador en varios equipos de Colombia y México, solo pudo anotar ocho tantos, mientras que González se vio involucrado en varios errores defensivos que le costaron puntos al elenco santandereano.

"Cometimos algunos errores que nos costaron partidos y por eso no logramos clasificar al grupo de los ocho. Personalmente las lesiones me afectaron mucho y por eso no pude tener la continuidad que quería", dijo Arizala tras su salida del equipo.

Por otra parte, Víctor Castillo, quien terminó contrato con el club, firmó su renovación y continuará para el segundo semestre.

Bucaramanga aún no confirma si Adolfo León Holguín, quien se venía desempeñando como técnico interino, será el entrenador en el segundo semestre o no.

Mientras tanto, algunos jugadores como Sherman Cárdenas, John Pérez y Michael Rangel que tienen contrato con Atlético Bucaramanga hasta diciembre, tienen ofertas de otros clubes y no tiene asegurada su continuidad.

