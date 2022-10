Gobernador de Santander pidió reversar la adjudicación del PAE

Ante las denuncias por presunta falsificación de documentos que habría presentado el consorcio Santander Nos Une 2018, empresa que ganó la licitación para la operación del PAE en 82 municipios de Santander, el gobernador Didier Tavera le pidió a la secretaria de Educación reversar la adjudicación.

“Hemos contemplado la posibilidad de echar para atrás el proceso para que no haya manto de duda. Ella (secretaria de Educación departamental) me ha manifestado que ha actuado con transparencia ajustada a la Ley y que no va a reversar su decisión”, aseguró Didier Tavera.

Por su parte la secretaria de Educación, Doris gordillo, se mantiene en que la adjudicación se hizo con transparencia.

Este lunes 12 de marzo se tiene previsto que comience la distribución de los alimentos a los 130 mil niños en Santander del programa PAE en Santander.