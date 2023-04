Gobernador de Santander reiteró su llamado al mindefensa para frenar la violencia en la región

A través de su cuenta de twitter el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, le hizo un nuevo llamado al ministro de Defensa Iván Velásquez ya que en el pasado Consejo Regional de Seguridad se estipuló tomar medidas para frenar la ola de violencia en Barrancabermeja hasta este 22 de abril, sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado ningún tipo estrategia que permita reducir los 47 sicariatos que se han presentado este año en esa ciudad.

“Sr. @mindefensa @Ivan_Velasquez_ en el pasado Consejo Regional de Seguridad para el #MagdalenaMedio se estableció el 22 de abril como plazo máximo para tomar acciones desde su cartera contra la ola de violencia, hoy es el día y aún no tenemos respuesta”, escribió en su cuenta de Twitter personal el Gobernador de Santander.

Hace apenas un mes el gobernador Aguilar señaló que el Clan del Golfo estaba acechando el departamento, “nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal, ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”.

Publicidad

"Los asesinatos en esta región del país no paran, durante este año van 112, aumentando un 38% frente al año pasado. Como gobernante he agotado todos los llamados para frenar este flagelo. Nuevamente pido que se revise la situación del departamento y avancemos en lo requerido", agregó el gobernador Aguilar en su Twitter.

Sr. @mindefensa @Ivan_Velasquez_ en el pasado Consejo Regional de Seguridad para el #MagdalenaMedio se estableció el 22 de abril como plazo máximo para tomar acciones desde su cartera contra la ola de violencia, hoy es el día y aún no tenemos respuesta. — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) April 22, 2023

Así mismo es importante decir que hace un par de semanas dos bombas panfletaria del ELN fueron desactivadas por las autoridades en Barrancabermeja , Uno de los hechos ocurrió 36 horas después del primer artefacto explosivo dejado por ese grupo subversivo en el parque Camilo Torres del Puerto Petrolero.

Publicidad

La comunidad fue la encargada de avisar a la Policía sobre el hallazgo de los petardos que estaban dentro de varias cajas con varios panfletos del ELN.

Le puede interesar: