Hallan irregularidades técnicas y sanitarias del operador del PAE en Santander

La veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, encargada de la veeduría al PAE en Santander, encontró irregularidades en la prestación del servicio a los menores de 82 municipios no certificados.

Las autoridades señalaron que hay debilidades en aspectos relacionados con el transporte e infraestructura de los alimentos, planeación técnica o administrativa.

"Son bodegas improvisadas que no cumplen condiciones de aseo o metraje correspondientes. Esto puede afectar el suministro de los alimentos porque tampoco la entrega se hace en las condiciones pactadas y las manipualdoras no usan el uniforme requerido", dijo Maria Juliana Acevedo, directora del comité de Transparencia por Santander.

En varios municipios de Santander, padres de familia de los estudiantes de colegios públicos que acceden al PAE denuncian que han tenido que aportar dinero para completar la ración alimentaria, desayuno o almuerzo, porque el operador no está cumpliendo a cabalidad con el contrato.

"Las cantidades no son suficientes o son más reducidas. Incluso hemos tenido denuncias de padres y rectores como el suministro no llega completo pues los padres hacen un aporte para complementar la alimentación, esto no es posible"; dijo Acevedo.

Las irregularidades del PAE en Santander ya fueron puestas en conocimiento de la Gobernación de Santander, Procuraduría y Contraloría General de la Nación.

