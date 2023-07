Héctor Mantilla oficializa su candidatura a la Gobernación de Santander: “Buscaré un consenso”

Este lunes el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla Rueda, oficializa su candidatura a la Gobernación de Santander en pleno casco antiguo de este municipio ubicado en el sur del área metropolitana de Bucaramanga.

“Tomamos hoy de oficializar nuestra búsqueda para llegar a la Gobernación de Santander (…) Santander es un departamento esencial en el desarrollo y progreso de Colombia y que requiere mucha atención, más que mediocridad que es lo que hoy se ha querido plantear para este cuatrenio que viene”, indicó el candidato.

Pese a que el candidato aún no confirma el aval con el que será su candidatura, señala que buscará aliados en Cambio Radical, el partido Conservador y Centro Democrático.

Publicidad



“Vamos a hacer una gran convocatoria para construir un proyecto integral donde todos son bienvenidos. Quién no quisiera tener esa filosofía del orden, la disciplina del partido Conservador, pero también tener de lado la experiencia de Germán Vargas Lleras con todo el desarrollo de infraestructura (…) Pero también en los temas de seguridad, cómo no tener de aliados y cómo no llamar a esta convergencia de fuerzas a la experticia de la seguridad democrática del expresidente Uribe.

Héctor Mantilla se suma a la lista de candidatos a la Gobernación de Santander en la que también está Ferley Sierra y el general en retiro Juvenal Díaz.