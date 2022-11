Hombre denunció que conductor de Uber lo amenazó en Bucaramanga

Un hombre denunció ante las autoridades haber sido víctima de amenazas por parte de un conductor de la plataforma Uber en Bucaramanga.



Señala que tomó un servicio en el sector de Cañaveral y se dirigía hacía Girón. Sin embargo, a mitad de camino fueron interceptados en un retén por agentes de la Policía de Tránsito quienes le preguntaron si conocía al conductor.



“Yo le manifesté a la Policía que no lo conocía y que había tomado un servicio de Uber. Al conductor le inmovilizaron el carro y por eso se molestó conmigo porque no dije que era amigo de él. Me amenazó me dijo que ya tenía todos mis datos por la plataforma”, señaló el usuario.



También manifestó que tomar este tipo de servicio se ha convertido en un riesgo porque los datos son administrados por la plataforma.



“Tomar Uber no es seguro, ahora es un peligro. El conductor me amenazó de muerte y me dijo que me cuidara porque le inmovilizaron el carro y le van a quitar la licencia”, agregó.



El hombre señaló que teme por su integridad y pondrá el caso en manos de la Fiscalía.



Cabe resaltar, que en lo corrido de este año se han interpuesto 1.984 comparendos a conductores de Uber en la ciudad.



