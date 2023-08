Impactante: hombre se salvó de morir en fleteo porque a ladrón le falló el arma en San Gil Santander

En un video quedó registrado el impresionante momento que un ciudadano se salva de morir luego de que un ladrón, que trataba de robarle una suma de dinero que acababa de retirar de un banco, se le bloquea el arma de fuego.

El hecho se presentó en el barrio Torres de Castilla del municipio de San Gil, Santander , donde la cámara de seguridad captó el momento que el hombre llega a su casa e intenta parquear su carro. En cuestión de segundos, el ladrón lo intimida con un arma de fuego y trata de dispararle, sin embargo, la pistola se le bloquea.

“Fui al banco a cambiar un cheque por la venta de panela, salgo de la entidad, tomo mi carro y voy hacia mi casa (…) Llego al barrio Torres de Castilla, trato de parquear el carro, yo no apago el carro mientras subo los vidrios. En ese momento el delincuente se acerca con una pistola, me apunta a la cabeza y automáticamente el ladrón me dice que le entregue la plata, me dice ‘chamo entrégueme la plata’, yo le contesto que no llevo plata. Ahí acciona el arma que, gracias a Dios, la bala no sale y se le traba la pistola”, contó la víctima, quien pidió reserva de su identidad.

¡Qué peligro! A temido ladrón se le bloqueó la pistola cuando iba a robar una suma de dinero que un ciudadano acababa de retirar en San Gil. En el video se observa el momento que el delincuente le apunta y se le traba el arma. Piden a @PoliciaStander investigar #MañanasBlu pic.twitter.com/B85Zs9kqlQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 1, 2023

El ciudadano afectado relató que el ladrón intentó destrabar el arma para que le funcionara, por lo que presume que el delincuente iba con el objetivo de asesinarlo.

“El delincuente vuelve y carga la pistola, nuevamente me grita que le entregue el bolso. Yo logró reaccionar y acelero el carro y me voy del lugar”, indicó.

La denuncia ya fue interpuesta por parte del ciudadano ante la Fiscalía y Policía, sin embargo, pide que se agilice con la identificación del ladrón “porque es un asesino en potencia”.

“Me gustaría que la Policía y Fiscalía colaborara con la investigación para revisar si el fleteo viene con información del banco y revisando la ruta por las cámaras”, señaló el ciudadano.

La Policía de Santander confirmó a Blu Radio que la Sijin inició una investigación para dar con los responsables del intento de hurto y homicidio.