Incomunicado estará el 'Negro Ober' en la cárcel de Girón, Santander, después de lanzar amenazas

En horas de la tarde de este sábado, 25 de marzo, se conocieron dos videos en los que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el 'Negro Ober' , amenazó de muerte a Policías, empresarios, fiscales y autoridades por haber capturado en Bogotá a su esposa Julieth Vanesa Martínez Cantillo, de 28 años, alias 'Vanesa' o alias 'Yohana'.

“Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos, les deseo mucha protección y que usen chalecos antibalas, si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía como a mi esposa, yo sé que a ustedes no les va importar nada que les maten a un Policía, les voy a matar a comerciante por comerciante en Bogotá, San Martín, Villavicencio, Barranquilla”, dijo el 'Negro Ober' en varios videos.

#Atención ’El Negro Ober’, uno de los criminales más peligrosos de la Costa Caribe, desafía a las autoridades y dice que vengará la captura de su pareja sentimental #VocesySonidos pic.twitter.com/KP6jOzlBo9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 25, 2023

Ante estos hechos, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, anunció que se tomarían medidas urgentes por parte de la institución penitenciaria para evitar que, el 'Negro Ober', pudiera coordinar acciones terroristas desde el lugar donde está detenido en este momento, que es la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, de Girón, Santander.

Luego de las órdenes del director del Inpec en horas de la noche de este sábado, 25 de marzo, sobre las 11:00 de la noche, en un operativo de miembros de la Policía Nacional en compañía del Gaula y varios guardias de la cárcel se tomaron la celda de 'Negro Ober' y sacaron todas sus pertenencias al pasillo exterior.

Publicidad

En este lugar fueron examinadas su ropa, su colchoneta y algunos cuadernos con anotaciones, esto para ubicar celulares o drogas, mientras el capturado se encontraba esposado en piso.

“El Negro Ober” lleva 4 meses detenido en la cárcel de Máxima de seguridad de Palogordo de Girón, sin embargo, ha estado preso desde el año 2011.

Desde 2010 comenzó la persecución de la Policía Nacional en contra del 'Negro Ober', pues sucedió cuando quedó al mando de los 'Rastrojos costeños', una organización criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión, los sicariatos y el contrabando.

Publicidad

Pero ese mismo año 2010 fue capturado por tráfico de estupefacientes y homicidio, y de manera sorpresiva quedó libre en 2021. Sin embrago, en octubre de ese mismo año fue recapturado por los delitos de extorsión, además las autoridades ofrecían 100 millones de pesos por información que permitiera encontrarlo.

A pesar de estar capturado siguió su accionar criminal y extorsivo sobre todo en la costa caribe colombiana y tuvo que ser trasladado de la cárcel de combita en Boyacá, a la cárcel La Picota de Bogotá, pero de nuevo continuó extorsionando a empresarios y amenazado a varios fiscales y fue trasladado a la cárcel de Palogordo de Girón en Santander.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'