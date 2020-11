Inmovilizan ambulancias que no cumplían con las normas sanitarias en Bucaramanga

Las autoridades de salud de Bucaramanga y la Dirección de Tránsito inhabilitaron tres ambulancias que venían prestando sus servicios de manera irregular en la ciudad.

“Encontramos una ambulancia parqueada en un sitio no permitido, la cual está habilitada para operar en Piedecuesta y no estaba cumpliendo con las condiciones mínimas para atender pacientes. No se encontraron elementos fundamentales que garanticen una prestación del servicio como lo es cardiodesfibrilador y balas de oxígeno”, explicó Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga.

#AEstaHora | Sellamos otra ambulancia 🚑 por no cumplir con los requerimientos mínimos, poniendo en riesgo la salud de los bumangueses 🚫. Intensificamos operativos en la ciudad porque la vida es sagrada y las emergencias deben atenderse con responsabilidad🚨 . #GobernarEsHacer pic.twitter.com/Vx4OGR25Qy — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) November 18, 2020

El vehículo que fue inmovilizado por las autoridades sanitarias no podrá volver a operar hasta tanto no demuestre el cumplimiento de las condiciones mínimas para prestar primeros auxilios a pacientes.

“Ambulancia que no cumpla con los requisitos mínimos para prestar un buen servicio será sellada y los operativos seguirán adelante”, agregó el secretario de Salud en un mensaje directo a diferentes IPS que operan en la ciudad.

Es importante recordar que hace unos tres meses se constituyó el Sistema de Emergencias Médicas, SEM, para disminuir los enfrentamientos entre las diferentes empresas de ambulancias en la denominada “guerra del SOAT”, para atender a los heridos en accidentes de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga.