Investigan a funcionarios de la Gobernación de Santander por presunta participación en política

El audio que se filtró y en el que se escucha a Ana Victoria Agón Pérez, directora de Rentas de Santander, dando instrucciones precisas para apoyar a tres candidatos tuvo eco en la Fiscalía General de la Nación .

La Fiscalía Quinta Seccional de Administración Pública con funciones de delitos electorales abrió una indagación previa en contra de los funcionarios que participaron en la reunión con contratistas y funcionarios de la Secretaría de Hacienda para realizar proselitismo a favor del actual candidato a la gobernación de Santander Héctor Mantilla.

En esa reunión, Agón Pérez, quien fue designada por el gobernador Mauricio Aguilar en junio de 2023, instó a los presentes a respaldar la candidatura de Mantilla y dos candidatos más: "Para nadie es un secreto que estamos apoyando al doctor Héctor Mantilla para la Gobernación; al doctor Edwin Vargas para la Asamblea y al doctor Gustavo Ardila para el Concejo", dice la funcionaria.

Según se conoció, la estrategia incluiría posibles presiones ejercidas sobre funcionarios y contratistas para que voten por Mantilla, la recolección de bases de datos de votantes, la organización de eventos proselitistas, la presunta entrega de dádivas y la aparente proliferación de contratos de prestación de servicios.

En su intervención, que duró seis minutos y medio, Agón instó a los funcionarios y contratistas presentes a demostrar su agradecimiento al gobernador Aguilar consiguiendo votos: "La gran mayoría de los que estamos aquí, podríamos decir que todos, porque me incluyo, estamos aquí por razones políticas", dijo la jefe de Rentas departamental.

Mediante oficio, la Fiscalía le pidió al secretario de Hacienda departamental, Félix Eduardo Ramírez Restrepo, “copia íntegra escaneada del acta de las personas que asistieron a la reunión programada el 6 de septiembre del 2023, en la Oficina de la Dirección de Rentas de la Gobernación, liderada por la funcionaria Ana Victoria Agón Pérez, jefe de Rentas del Departamento”.

Blu Radio conoció que el Secretario de Hacienda se encontraba de vacaciones en esa fecha y por esta razón remitió el oficio de la Fiscalía a la Jefe de Rentas del Departamento para que sea ella quien responda.

En su momento, el candidato Héctor Mantilla le respondió a Blu Radio: “Yo no soy alfil de nadie y no me hipoteco a nadie (…), yo no conozco a la persona que habla en el audio, nunca la he visto en mi vida. Lo que he visto es que podría ser otra ‘fake news’”.

Por ahora continuará la investigación para determinar si funcionarios de la Gobernación de Santander estarían participando en política.

