Investigan balacera en Barrancabermeja en la que salió ileso periodista, su hijo y el escolta

En la tarde de este miércoles se desató una balacera en pleno centro de Barrancabermeja, donde salió ileso el periodista y excandidato al Concejo de esa ciudad, Juan Carlos Quiroga, su pequeño hijo y el escolta.

La camioneta en la que se movilizaba el periodista y que fue asignada por la Unidad Nacional de Protección, UNP, recibió varios impactos de bala.

Publicidad

“Me dirigía al jardín del niño, iba con mi hijo, cuando sentimos toda la lluvia de plomo que usted se puede imaginar, como papá lo que hice fue abalanzarme hacia mi hijo, él tiene tres años”, contó.

El periodista señaló que ha recibido amenazas a través de su WhatsApp y agrega que por su posición política habría sido atacado.

Publicidad

“Por mi línea de pensamiento petrista, así como yo respeto pido que me respeten, recibí una amenaza donde me llaman sapo, yo tengo una página y tengo marcada mi postura hacia Gustavo Petro, quizá eso no les gusta a algunos”, agregó.

Por su parte, la Policía ha informado preliminarmente que la balacera se habría desatado en un intento de hurto. Sin embargo, enfatizó que la investigación avanza para identificar a los responsables.

Publicidad

BLU Radio confirmó con miembros del Pacto Histórico en Santander que el periodista de manera voluntaria les ayuda con la campaña política en Barrancabermeja.

Otros vehículos también recibieron impactos de bala en medio de la balacera.