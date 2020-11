Investigan falsas ofertas de empleo que serían fachadas de abusadores sexuales en Bucaramanga

En Bucaramanga varias mujeres denunciaron que han sido víctimas de falsas ofertas de empleo que terminan convirtiéndose en situaciones donde las han intentado abusar sexualmente.

Una de las denunciantes se llama *Camila, quien explicó que le llamó la atención una oferta de empleo en Internet y cuando la citaron a una entrevista le dijeron que fuera a un parque del barrio Provenza, sin embargo al llegar al lugar *Camila esperó un largo rato y cuando decidió irse un hombre se le acercó e intentó subirla a un vehículo de forma violenta.

“Estoy segura que me iban a violar o quién sabe qué más cosas pretendía hacer. Afortunadamente corrí con suerte y estoy bien. Ahora tengo miedo de buscar ofertas de empleo por Internet”, agregó la mujer.

Según las autoridades cuando se hizo la investigación sobre la página web y el número de celular del posible empleo, tanto la Sim Card como el anuncio ya habían sido borrados.

Otro caso de un posible empleo falso fue denunciado por el concejal de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, quien explicó que una mujer de nombre *Karol encontró un aviso donde se buscaba mujer joven con pasaporte para modelar en México.

“Yo viajé a Bogotá con unos ahorros, estaba un poco dudosa pero accedí a ir por esa oportunidad. Se me hizo muy extraño que me citaran en un lugar al sur de Bogotá muy raro, no parecía una agencia de publicidad como me habían dicho. Me entró un mal presentimiento y decidí no entrar, no sé qué hubiera pasado si ingresaba a ese lugar”, explicó *Karol.

Luego de recibir varias denuncias, junto a mi equipo investigamos y descubrimos una nueva modalidad que busca abusar sexualmente o estafar a mujeres por medio de falsas ofertas de empleo por internet en #Bucaramanga. Han llegado a intentar secuestrar jóvenes a plena luz del día. pic.twitter.com/dq2BrwmAPy — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) November 9, 2020

Las denuncias están siendo investigadas por las autoridades de Bucaramanga teniendo en cuenta que la búsqueda de empleo por Internet aumentó con la llegada de la pandemia y el trabajo virtual.

* Los nombres de las mujeres fueron cambios por seguridad.