James sufre fuertes críticas de Lothar Matthaus por su presente en el Bayern

El legendario jugador de fútbol Lothar Matthaus criticó a los jugadores del Bayern Múnich por los malos resultados en los últimos cuatro partidos que han jugado en la Bundesliga.



En una entrevista para el medio alemán Sky Sport, Matthaus, quien por su amplia trayectoria es uno de los futbolistas más respetados en Alemania, no se guardó nada.

Le puede interesar Presidente del Bayern Múnich hace llamado de atención a Kovac



“No recuerdo haber visto tan mal al Bayern Múnich. Juegan sin emociones, no son agresivos, no se meten en los duelos, no tienen ninguna idea en la parte de adelante. Vi un equipo sin entusiasmo. De un equipo como el Bayern, tengo que esperar soluciones y ellos no las tuvieron”, manifestó, luego de la derrota ante 3-0 en el Borrussia Monchengladbach.



Asimismo, habló de la actitud del colombiano James Rodríguez: “Se siente ofendido cuando no juega de titular. Luego sale de titular y juega como si no fuera parte del equipo”.



El exjugador explicó que “los jugadores tienen que bajar del pedestal y asumir que tienen que estar al servicio del club. El Bayern es un club de clase mundial y los jugadores tienen que estar satisfechos de jugar para un equipo así”.



El equipo bávaro, hasta el momento, suma dos derrotas ante Hertha de Berlin y el Monchengladbach; y dos empates de los partidos que jugó frente a Augsburgo y el Ajax.