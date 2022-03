Jóvenes denuncian que no aparecieron en puestos de votación donde se inscribieron en Bucaramanga

Además de los problemas que se registraron durante parte de la mañana por fallas en la página de la Registraduría para consultar el puesto de votación, jóvenes denunciaron que no aparecieron inscritos.

“El año pasado hice mi inscripción para votar en el punto del colegio Tecnológico que cambiaron para la UIS en Bucaramanga, pero hoy cuando vine a votar y revisé aparezco habilitado en otro municipio en El Socorro, donde saqué mi cédula, entonces no pude votar”, afirmó Daniel Tavera, joven que no pudo votar.

Así como él, se conocieron varios casos en el puesto de votación de la Universidad Industrial de Santander de jóvenes que no pudieron votar porque no aparecieron habilitados en ese punto.

Personal de la Registraduría informó que estos casos se registraron porque una vez hecha la inscripción se debían hacer una confirmación a través de un correo electrónico que enviaba la Registraduría.

“Muy mal esto porque no pude votar y yo quería ejercer mi derecho. No informan bien los procesos y no queda clara la información en el momento de la inscripción”, indicó Daniel.