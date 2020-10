La historia de un cantante de vallenato del Catatumbo secuestrado por el Clan del Golfo

El cantante de vallenato Evel Santana de la zona del Catatumbo, Norte de Santander, que empezaba a reactivar su carrera en medio de la pandemia, estuvo secuestrado al parecer, por el grupo armado del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

El plagio se dio cuando el artista viajó a esa región del país para encontrarse con el supuesto organizador de eventos que le prometió varios compromisos musicales.

Una persona me contacta y me ofrece cantar en varios eventos en Antioquia, una vez viajo desde Cúcuta me encuentro con el supuesto mánager que me lleva hasta una finca donde hay ocho hombres que se identifican como el Clan del Golfo relató Evel Santana, artista del Catatumbo.

El supuesto mánager entregó al artista a la estructura armada que le exigió una millonaria suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad.

"Los que me interceptaron me despojaron de mis acordeones, me encañonaron, me humillaron y me hicieron hasta arrodillar para decirme que tenía que entregar $100 millones. Ellos estaban con armas cortas, tenían botas, camuflados y su rostro cubierto", contó.

El cantante permaneció varios días privado de su libertad y soportando malos tratos, hasta que sus allegados reunieron una suma millonaria para pagar la extorsión.

"Mi familia y un amigo pudieron reunir $30 millones que me enviaron y yo entregué a la estructura para que me dejaran en libertad. Cuando di la plata me abandonaron en una carretera y empecé a caminar hasta llegar a una terminal de transporte".

Santana finalmente recobró su libertad y se encontró con su familia en Norte de Santander. Las autoridades tienen la denuncia e investigan esta nueva modalidad de secuestro.