Ley de fotomultas no acaba con los actuales abusos: alcalde de Floridablanca

El alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, hizo fuertes críticas al Congreso de la República por haber aprobado la Ley 1843 que regula las fotomultas en Colombia, sin haber previsto herramientas para controlar los abusos que se cometen actualmente con ese sistema de fotocomparendos.

Según el alcalde, "la nueva ley solo prevé la regulación a futuro pero no contempla la solución al problema" que actualmente tienen municipios como Floridablanca, en los que operan las fotomultas con contratos leoninos que solo sirven para cometer abusos contra la ciudadanía.

“Tengo un sinsabor, esto para mí es un trago amargo, porque estuvimos en el Congreso apoyando para que nosotros en Floridablanca pudiéramos tener solución a este problema de años, pero desafortunadamente a los congresistas les faltó apretarse os pantalones”, aseguró.

Enfatizó que al Congreso le faltó haber legislado en temas tan importantes como el de la financiación de las concesiones existentes, la señalización, las notificaciones y otros aspectos.

“La ley que se aprobó no pone en cintura a las fotomultas, no sirve de nada para solucionar los abusos que se cometen con los conductores en Floridabanca porque no tiene efectos retroactivos, terminó ampliando de cuatro meses a año y medio los tiempos a las concesiones para defenderse, haciendo más tormentoso el proceso para el ciudadano y facilitando el abuso de la concesión”, advirtió.

Por su parte el senador Mauricio Aguilar, ponente de la Ley 1843, que ya fue sancionada por el Presidente de la República, respondió a las críticas insistiendo en que “fue un gran avance para proteger a los ciudadanos de los abusos y que sí da un marco legal de regulación” a las denominadas fotomultas.

