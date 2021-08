Lo mejor para este país es ofrecer trabajo: Rodolfo Hernández quien sorprendió en encuesta Invamer

El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien fue la sorpresa en la encuesta Invamer, ocupando el tercer lugar de intención de voto para las elecciones a la presidencia de 2022, en su recorrido por varias ciudades del país ha dado a conocer que su ruta de trabajo será un contrato social construido por todos.

“Lanzamos un contrato social, no programas de gobierno que se burlan de ellos, no los cumplen, no los ejecutan, en cambio este contrato social lo vamos a redactar y lo firmamos”, afirmó Hernández.

Dice el ingeniero que el documento será una herramienta para que los ciudadanos puedan exigir sobre lo propuesto.

“Para que ese sector gremial de los colombianos tenga un elemento de juicio para reclamar lo que prometimos en la campaña, vamos a cumplir con todo, y esto no necesita de impuestos, no necesita una reforma tributaria, necesita es una ley y el resto una orden del presidente de la república”, manifestó Rodolfo Hernández, a través de sus redes sociales.

El candidato a la presidencia también incluye dentro de sus propuestas de gobierno un plan para generar trabajo en todas las regiones del país.

“El mejor programa social para este país es que la gente tenga trabajo”

Hernández, ha sido el alcalde más polémico en Bucaramanga por su particular forma de ser y por haber expresado frases ofensivas a personas de varios sectores de la población.

Es recordado por haber llamado a los bomberos 'barrigones', a las venezolanas 'una fábrica de hacer chinitos pobres', por la un líder de la ciudad 'lava perros de la politiquería' y haberle pegado al concejal Jhon Jairo Claro cuando éste lo entrevistaba por el escandalo de las basuras conocido como Vitalogic por el cual hoy es investigado.

Rodolfo Hernández, recorre varias ciudades del país en busca de las firmas que avalen su candidatura a la presidencia.