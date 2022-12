Los escándalos de corrupción que ha destapado el alcalde de Bucaramanga

La lucha frontal contra la corrupción es la principal bandera del suspendido alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Según analistas políticos, ese emblema ha cambiado la tradicional forma de gobernar la ciudad.



"La gente le reconoce, le valora y le aplaude su esquema de salirse de esa etiqueta que ya todos conocíamos", asegura el analista Laureano Tirado.



Publicidad

A pesar de que Hernández fue suspendido de su cargo por agredir a un concejal, no se cansa de denunciar el “despilfarro” de recursos que ha encontrado en la Alcaldía de Bucaramanga.

"La Alcaldía fue saqueada; Bucaramanga fue saqueada por la politiquería, me dejaron $310.000 millones de cuentas por pagar. Se robaron el PAE, inventaron un proyecto que se llama Telecitas y Tele Consultas por un valor de $7.800 millones, eso no sirvió y cobraron esa cifra", denunció.

Le puede interesar Deberían ponerme una medalla, asegura suspendido alcalde de Bucaramanga

Publicidad

La unidad investigativa del periódico regional Vanguardia Liberal ha ayudado a revelar la mayoría de estos casos de corrupción, exponiendo a las administraciones anteriores. La directora de este medio, Diana Giraldo, menciona alguno de ellos.



"Hemos denunciado a Héctor Moreno Galvis que fue un alcalde encargado de Bucaramanga, que vino después de Fernando Cargas, quien fue destituido también. Él está procesado en este momento por cargos de corrupción; y Luis Francisco Bohórquez que en está esperando su juicio en la cárcel de San Gil, también por denuncias de corrupción estatal", señala.

Publicidad



También añade que "no exagera en alcalde Rodolfo Hernández cuando hace estás menciones de la corrupción en la que estaba sumida Bucaramanga".

Para la periodista de la Silla Vacía Santander Jineth Prieto, la Alcaldía de Hernández pudo ser un ejemplo de transparencia para el país, de no ser por el escándalo del contrato de modernización de basuras en el que un hijo suyo estuvo involucrado.

Le puede interesar Aparece chat sobre supuesto lobby que involucra al hijo del alcalde de Bucaramanga



Publicidad

“Hasta ahora no ha habido temas de corrupción directos sobre contratación, que es el punto de origen de la fuga de la plata, el escándalo real que enfrenta Rodolfo Hernández, y que ni siquiera es él sino su familia; específicamente su hijo Luis Carlos Hernández, quien es el que tiene que ver con la contratación con la solución de las basuras", puntualiza.

Publicidad

La lucha que ha liderado Hernández le deja costos políticos como la moción de censura en el Concejo con la que tumbaron a la Secretaria de Hacienda, una de las fichas claves de la administración.



"El Concejo siempre ha actuado, sobre todo en los últimos 15 años, es encaramando al acalde, tratándolo de arrodillar que no le apruebo, que no le hago esto (…) yo no le como cuento a eso porque yo le debo mi elección es todo a la ciudadanía”, dice el mandatario suspendido.



El alcalde ha realizado 56 denuncias ante la Fiscalía de presuntas irregularidades en contratación en la administración anterior de Luis Francisco Bohórquez, quien está privado de la libertad.