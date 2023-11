“Madure, torombolo”: Juvenal Díaz a diputado electo que lo criticó por proceso de empalme

A tres días de cumplirse la jornada electoral y de conocerse los resultados, ya se presentó el primer rifirrafe entre el gobernador electo de Santander, Juvenal Díaz, y el diputado electo por el partido Alianza Verde, Danovis Lozano.

La discusión, que se presentó en la red social X, se desató por una publicación del diputado electo, Danovis Lozano, que criticó una foto en la que están Mauricio Aguilar y Juvenal Díaz durante el proceso de empalme, que inició este martes.

“Juvenal Díaz Mateus y Mauricio Aguilar están muy felices. ¿Cómo no? Si nuevamente tienen 4 años para hacer más de lo mismo. ¡Ay mi querido Santander, seguimos eligiendo a nuestros verdugos!”, escribió Danovis Lozano.

La polémica publicación desató la respuesta inmediata por parte del gobernador electo, quien le recordó al diputado que “la decencia hace parte del empalme”.

“Usted sí es mucho torombolo, no confunda las formas y la decencia con componendas, populista. Madure, no van a engañar más a los santandereanos. Van a tener un gobernador que trabaja por la gente y no le voy a tolerar sus manipulaciones. Entienda, es un empalme”, le respondió Juvenal Díaz.

La pelea desató decenas de comentarios en la red social X a favor y en contra de los dos políticos.