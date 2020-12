Más de 30.000 profesionales pagarían un impuesto por trabajar en Bucaramanga

En una polémica se ha convertido la aprobación de un impuesto que deberán pagar las personas que firmen contratos de prestación de servicios con empresas públicas y privadas de Bucaramanga.

El impuesto será el 3 por 1.000 del valor del contrato, y este se pagará a partir del 2022.

"Es un impuesto regulado por una Ley aprobada por el Congreso de la República hace dos años, La contribución será mínima, por ejemplo si un profesional gana 5 millones de pesos por un contrato en la alcaldía, deberá pagar un impuesto de 180.000 mil pesos, y en el 2022 recibirá un descuento del 50%", aseguró el concejal Cristian Reyes.

Pero concejales de Bucaramanga que hacen parte del partido Verde. Colombia Renaciente y del movimiento La Liga del exalcalde Rodolfo Hernández, se oponen a este cobro por considerar que no es el momento.

Es un hecho. El concejo acaba de aprobar en primer debate el impuesto a las profesiones liberales, en el peor momento posible.



Aún falta segundo debate, insistiremos. pic.twitter.com/6jMsHGLmsV — Carlos Parra (@CarlosParraBUC) December 22, 2020

"Lo que no explican los concejales de la oposición, es que ellos, por confrontaciones políticas no votarán positivo el proyecto para no aumentar el valor del impuesto predial de los bumangueses por el estudio catastral contratado por el exalcalde Rodolfo Hernández", señaló el concejal Reyes.

Atacan un proyecto de actualización tributaria y se les olvida el debacle de la @udistrital y a otros se les olvida la valorización? Para ellos saben que pasó con la 54?

Que dirá el supervisor del contrato con la u distrital? Y que diría la @ContraloriaBga de ese contrato? — Carlosbarajash (@carlosbarajash) December 22, 2020