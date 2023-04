Más de 5.000 pasaportes serían anulados en un mes porque no los reclaman en Bucaramanga

Mientras ciudadanos en Bucaramanga se quejan porque no consiguen cita para sacar el pasaporte , en las oficinas hay más de 5.000 documentos represados que están a punto de ser anulados por el Ministerio de Relaciones Exteriores porque no han sido reclamados.

Jessika Viviana Moreno, coordinadora de la oficina de Pasaportes en Santander, dijo que son seis meses de plazo los que tienen los ciudadanos para reclamar el documento antes de iniciar el proceso de anulación.

“Dentro de la entidad se encuentran almacenados documentos de viaje que se tramitaron desde noviembre del año 2022 y que están a punto de ser anulados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Son alrededor de 5.000 pasaportes por lo que reiteramos el llamado a los ciudadanos antes de que sean anulados y devueltos a la Cancillería”, señaló la funcionaria.

Según el informe del primer trimestre de 2023 en la oficina de Pasaportes en Bucaramanga se diligenciaron alrededor de 20.000 documentos de viaje, cifra que según, la coordinadora Moreno, ubica a Santander en el tercer lugar de departamento con mayor número de trámites a nivel nacional.

Publicidad

“Este balance arroja resultados positivos para el departamento y se logra por la puesta en marcha de ofertas instituciones brindando garantías a los ciudadanos que necesitan gestionar el pasaporte”, manifestó la coordinadora.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad para que no use intermediarios para hacer la solicitud de las citas pues es un trámite que no tiene costo y se puede hacer a través de la página web.