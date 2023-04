Cancillería advierte que no ha invitado a Juan Guaidó a conferencia sobre Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó, a través de un comunicado, que en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizará este martes, 25 de abril, en Bogotá, solo participarán los países invitados a este diálogo; es decir no habrá presencia de Juan Guaidó.

La Cancillería aclaró que Juan Guaidó no ha sido invitado por la Cancillería en ningún momento y aseguró que no tendrá un lugar dentro de la asistencia a la conferencia.

"El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia (...) Como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional”, señaló la Cancillería.

La aclaración se da después de conocerse que Guaidó llegó este lunes a Colombia, lo cual confirmó en un comunicado donde dice que lo hace: "De la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este martes, 25 de abril".

"Espero que la cumbre pueda garantizar que el régimen de Maduro regrese a la mesa negociaciones en México (oficialmente paralizada desde noviembre de 2022) y se acuerde un cronograma creíble para unas elecciones libres y justas", señaló el expresidente de la Asamblea Venezolana.

Guaidó reiteró que en los últimos días se han "elevado las amenazas" en su contra en Venezuela, donde ha denunciado que el Gobierno ordenó su encarcelamiento, en medio de la campaña que lleva a cabo el político de cara a las primarias del 22 de octubre, cuando una coalición antichavista definirá un candidato unitario para las presidenciales.

"Su objetivo es callar mi voz. Yo no voy a permitirle eso a Maduro. A pesar del riesgo que implica salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos, como lo he hecho antes, no voy a dejar de hacerlo", subrayó el opositor.

