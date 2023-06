Metrolínea necesita un billón de pesos para salvarse: Juan Carlos Cárdenas alcalde de Bucaramanga

La crisis financiera que está padeciendo el Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga ( Metrolínea ) podría aliviarse con un billón de pesos señaló el alcalde de la ciudad Juan Carlos Cárdenas, quien está pidiendo ayuda al gobierno nacional para poder capitalizar nuevamente la empresa de transporte.

“Son cifras que superan el billón de pesos y esperamos que esta sea una solución metropolitana y con concurrencia como lo ha planteado el director nacional de Planeación que se trata de proyectos con concurrencia del orden regional y obviamente con aportes de la nación”, dijo el Alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas .

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga atraviesa uno de sus peores momentos ya que su flota tiene más del 85% de los buses con daños mecánicos y en este momento no están operando lo que hace que los tiempos y las frecuencias tarden un poco más para los pasajeros.

“Estamos trabajando en la complementariedad, hoy por lo menos tenemos complementariedad entre el colectivo y el masivo que eso no funcionaba, estamos pronto esperando tener un mejor servicio a los ciudadanos porque yo creo que el gran tema es que esto ha sido una problemática de transporte no de los ciudadanos, la movilidad no es de vehículos es de personas y por eso estamos buscando pronto, buscando apoyarnos con la tecnología que está operando hoy en Barranquilla que es de la mejor que hemos podido encontrar en el mercado de forma que podamos rápidamente prestarle un mejor servicio a los ciudadanos”, acotó Cárdenas.

El alcalde de Bucaramanga también explicó que Metrolínea no solo es un problema de Bucaramanga sino del orden metropolitano y que en ese sentido debe haber concurrencia y ya está claro que la tarifa técnica no es sostenible con el sistema, hay que poner recursos, planteamos que en lo que es tarifa los municipios aporten el 70%, la nación el 30% y todo lo que tiene que ver infraestructura la nación aporta el 70% y los municipios el 30%.