“No están en ningún lado”: mamá de niños santandereanos perdidos en río Bravo de México

La mamá de los niños santandereanos que desaparecieron en el río Bravo de México contó, a través de una desgarradora llamada con uno de sus familiares en Colombia, que la trabajadora social del albergue en el que se encuentra en Nueva York ha estado muy atenta de su situación y le ha ayudado a llamar a muchos lugares, pero hasta el momento nadie le da razón de sus dos hijos, un niño de 6 años y una niña de 4 años.

“Me dicen que los están buscando por todos lados, la doctora ha llamado a muchos lados, pero en ningún lado están los niños. La señora ha estado muy pendiente, yo todo el día permanezco ahí con ella, ella llama a un lado y a otro, manda mensajes a todos lados y nada. Anoche duramos hasta las 11:00 de la noche ahí con ella y nada. Ellos ya saben dónde fue que los niños se perdieron porque yo ya les dije y los que venían conmigo también les dijeron y nada”, dijo Yiini Paola Galán Herazo, de 23 años y madre de los pequeños.

Galán Herazo, la joven mamá de los niños, explicó que los menores desaparecieron cuando intentaba cruzar el río Bravo de México en su afán por llegar a Estados Unidos y así poder trabajar y brindarles una mejor oportunidad a sus hijos, pero cruzando las aguas soltó a los menores cuando alguien que se estaba ahogando la hundió en el agua y desde ese momento no sabe nada de los menores.

“Según me contaron, mi hermana iba cruzando el río Bravo por el sector de Piedras Negras y me dijeron que en el cruce ella iba con los dos niños y en esas un muchacho se estaba ahogando y se agarró de mi hermana, la hundió y ella soltó a los niños. Dicen que el río se los llevó y no sabemos nada más. Mis sobrinitos están desaparecidos. No nos quieren dar información y prácticamente nos bajaron las esperanzas de que se iban a encontrar con vida”, dijo Yulitza Galán Herazo, hermana de la mamá de los niños.

