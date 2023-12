No habrá extensión en el horario de la rumba en Bucaramanga durante época decembrina

En una decisión tomada tras un exhaustivo análisis de estadísticas de inseguridad y considerando el bienestar de la ciudad, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que no se autorizará la ampliación de horarios para la venta y consumo de licor durante la temporada navideña.

La Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, en consenso con la Policía Metropolitana, anunció la medida después de un consejo de seguridad. El general en retiro Manuel Antonio Vásquez Prada, secretario del Interior, comunicó que los bares , discotecas, tiendas y las fuentes de soda deberán operar en el mismo horario que ha estado vigente en 2023.

La determinación surge tras las solicitudes de algunos administradores de establecimientos comerciales que buscaban horarios prolongados para el fin de año, pero enfrentaron oposición de líderes comunales preocupados por posibles repercusiones negativas en seguridad pública y consumo excesivo de licor. Además, las comunidades que residen cerca de las zonas de rumba denuncian constantemente el consumo de estupefacientes.

“Somos claros en que no autorizamos ampliación de horarios de atención a establecimientos abiertos al público. No habrá ampliación de la atención para bares, ni discotecas, como tampoco para fuentes de sodas ni tiendas”, expresó el secretario del Interior de Bucaramanga.

Aquellos negocios que no cumplan con los horarios establecidos se enfrentarán a multas y cierres de establecimientos, según advirtió Vásquez Prada. La comunidad puede reportar infracciones al CAI más cercano, la línea 123 o mediante el correo electrónico.

Con esta determinación el horario de rumba en Bucaramanga se mantendrá de acuerdo con el Decreto N°0006 de 2023, emitido el 10 de enero, que establece que bares, tabernas y discotecas podrán operar de domingo a jueves entre las 10:00 a.m. y las 2:00 a.m., y los viernes, sábados y vísperas de festivos entre las 10:00 a.m. y las 3:00 a.m.