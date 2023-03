No hay escasez de medicamentos, pero sí precios altos en Santander: Asociación de Droguistas

Ante las alertas generadas en todo el país por la escasez de algunos medicamentos, integrantes de la Asociación Colombiana de Droguistas de Santander explicaron que en esta región en algunas droguerías se han presentado una leve disminución de antibióticos y antiinflamatorios principalmente, aunque en general no hay una escasez de medicamentos.

“Moderadamente han llegado medicamentos , se agotan unos, llegan los otros, yo pienso que hay un problema de Invima, puesto que los registros ya se están agotando, se están venciendo y en este momento el Invima no cuenta con Director técnico y no tenemos una persona que agilice los trámites que esto requiere, entonces un producto que no tiene registro Invima no puede salir al mercado pero eso no quiere decir que haya escasez”, dijo Oscar Gómez, integrante de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas de Colombia en Santander.

Gómez además aclaró que: “No tenemos una persona que renueve los registros de los productos, por ejemplo, tenemos el acetaminofén de Mk que se nos venció y ellos no pueden distribuir el producto si su registro está vencido, pero sí hay ese producto de otras marcas, lo podemos encontrar de AG, está el de Lafrancol, es decir no hay escasez, sino que hace falta una persona que agilice la renovación de los registros de los productos”.

Entre otras cosas Gómez manifestó que se está presentando un aumento “terrible en los precios de los productos, por ejemplo, como ocurre con algunos jarabes para adultos, que costaban 46.000 pesos, a los 8 días lo vendí y me costó 58.000 pesos y lo pedí la semana pasada y me llegó en 62.000 pesos, yo me pregunto quién es la persona que regula los precios que nos tienen a nosotros con unos altos costos, porque subió en menos de un mes 25.000 pesos un producto, y no es el único”.

Publicidad

Se trata entonces de tres alzas en un mes y según los droguistas las alzas se deben hacer solo una cada año. En cuanto a las leches para niños por ejemplo teníamos productos que costaban 25.000 pesos ya, hoy en día están costando 40.000 mil pesos o más.