No me dejaron entrar a la Fiscalía porque llevaba vestido: Diana Saray Giraldo

El hecho ocurrió la semana anterior en la Fiscalía seccional Bucaramanga cuando Diana Saray Giraldo, subdirectora de Vanguardia Liberal se dirigía a cumplir con una diligencia judicial.



“Llegué a la puerta de la Fiscalía y la guardia me dice que no puedo ingresar con un vestido que me llegaba más debajo de las rodillas. Me pareció no solo inconstitucional sino un atropello como mujer”, señaló Diana Giraldo.



Según relató la guardia de la Fiscalía le había argumentado que se trataba de una directriz del jefe de seguridad y que no puede ingresar.



“Mi abogado tuvo que entrar a la Fiscalía para hablar con un funcionario superior y finalmente me dejaron entrar. Cuando yo pregunto por el incidente me dijeron que efectivamente era una directriz. La jefe de prensa de la seccional de la Fiscalía en la ciudad me llamó y se mostró igual de sorprendida porque las trabajadoras van en vestido a laborar”, indicó Giraldo.



La subdirectora del reconocido diario ha estado vinculada a denuncias en contra del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo. Sin embargo, asegura que el episodio de la Fiscalía no tiene nada que ver con sus denuncias.



“Se trata solo de una mala instrucción de un jefe de seguridad pero esto no está relacionado con las denuncias que he hecho en contra del coronel Aguilar”, aclaró.



Con relación a la fotografía que tomó del coronel Aguilar conduciendo un porsche señaló que se encontraba en la calle cuando vio pasar el llamativo vehículo y se percató que se trataba del exgobernador. Vea también Hugo Aguilar importó el lujoso Porsche en que fue visto en Bucaramanga



“Eso es un secreto a voces en Bucaramanga. Los Aguilar tienen dos Porsche y la riqueza es muy difícil esconderla. Era un carro llamativo, lo miré porque era muy bonito y me di cuenta que lo manejaba el coronel. Entonces decidí tomarle la fotografía”, manifestó Diana Giraldo.





